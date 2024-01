Wegen des Wetters: DFB verschiebt Frauen-Pokalspiele

Mann tritt Tür ein und schlägt eine Frau und ihre Kinder Gefällt mir Merken Teilen

Ein 40-Jähriger soll eine Frau und ihre drei Kinder in ihrer Wohnung in Memmingen verletzt haben. Der Mann habe am Montag die Tür zur Wohnung der 33-Jährigen eingetreten und mehrfach auf die Frau und die Kinder eingeschlagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.