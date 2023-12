Wegen Wetterwarnung: Adventsmärkte am Tegernsee abgesagt

Staus, Sonderzüge, Urlaubsflüge: Reisen zur Weihnachtszeit Gefällt mir Merken Teilen

Vor und nach Weihnachten herrscht im Bahn-, Flug- und Straßenverkehr Hochbetrieb. Der ADAC erwartet am Freitagnachmittag und Samstagvormittag Staus auf vielen Autobahnen und Routen in die Wintersportgebiete in den Alpen.