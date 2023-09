21.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Weihenstephan ruft «Frische Milch 1,5 %» zurück

Die Molkerei Weihenstephan ruft Frischmilch wegen möglicher Krankheitserreger zurück. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Freising berichtete, ist das Produkt «Weihenstephan Frische Milch 1,5% Fett» in der Ein-Liter- sowie Halbliter-Packung betroffen.