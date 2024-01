Wellinger bei Neujahrsspringen zur Halbzeit Vierter

Freistaat begrüßt neues Jahr: 18-Jähriger stirbt an Böller Gefällt mir Merken Teilen

Ob auf dem Marienplatz in München oder an der Kaiserburg in Nürnberg - viele Menschen im Freistaat feiern weitgehend friedlich das neue Jahr. Zahlreiche Brände halten dabei die Feuerwehr auf Trab. In der Oberpfalz stirbt ein junger Mann durch einen Böller.