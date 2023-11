Weltverband: Von Bredow-Werndl ist Reiterin des Jahres

Mexiko-Stadt (dpa) - Die Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat die Wahl zur besten Sportlerin des Jahres durch den Pferdesport-Weltverband FEI gewonnen. Damit wurden die überragenden Erfolge der Dressurreiterin gewürdigt. Die 37-Jährige aus dem bayerischen Tuntenhausen bildet mit ihrer Stute Dalera seit Jahren das beste Paar.

«Dalera ist wahrscheinlich das intelligenteste Pferd, mit dem ich bisher in meinem Leben gearbeitet habe», sagte sie in einer am Dienstag (Ortszeit) bei einer FEI-Gala in Mexiko-Stadt übermittelten Videobotschaft. «Es ist der Erfolg von Dalera und mir, der Erfolg meiner Familie und des gesamten Teams um uns herum.»

Nach ihrer Babypause wegen der Geburt ihres zweiten Kindes gewann von Bredow-Werndl in diesem Jahr mit Dalera in Omaha zum zweiten Mal das Weltcup-Finale. Im Sommer verteidigte das Duo bei der EM in Riesenbeck erfolgreich beiden Einzel-Titel.