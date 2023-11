Werkstatt lagert Reifen - und verschwindet in Versenkung

Neu-Ulm (dpa/lby) - Weil eine Neu-Ulmer Autowerkstatt ihre Winterreifen unterschlagen haben soll, hat eine Frau den Inhaber angezeigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren ihre Reifen im Frühjahr in dem Betrieb gelagert worden. Als die Frau sie nun wieder montieren lassen wollte, war die Werkstatt nicht mehr existent. Den ehemaligen Inhaber bekam die 59-Jährige demnach ebenfalls nicht mehr zu greifen. So zeigte sie am Donnerstag eine Unterschlagung der Winterreifen bei der Polizei an.

Gegen den ehemaligen Werkstattinhaber wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut Mitteilung wurden bereits mehrfach vergleichbare Fälle bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm gemeldet.