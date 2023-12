Wetter-Chaos: Spiel Bayern gegen Union Berlin abgesagt

München (dpa) - Wegen des Wetter-Chaos im Süden Deutschlands ist das Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Samstag abgesagt worden. Das teilten der Bundesligist aus Berlin und die Münchener Verkehrsbetriebe mit. Aufgrund von Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten wurde entschieden, das Spiel nicht anzupfeifen, hieß es.

Wegen der Rasenheizung in der Allianz Arena ging es in erster Linie nicht um die Bespielbarkeit des Platzes, sondern um die Sicherheit und vor allem die Anreise der Zuschauer und Zuschauerinnen, die teils von weiter weg nach München kommen.

Schnee und Eis hatten am Samstagmorgen im Süden für ein Verkehrschaos gesorgt. Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen wurde wegen starker Schneefälle vorübergehend bis 12.00 Uhr eingestellt worden, wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte. Bisher seien für den heutigen Tag rund 320 von 760 geplanten Flügen annulliert worden.

Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht zum Samstag gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde vorübergehend eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten.

Vom Wetter-Chaos am Münchner Flughafen waren auch die Reiseplanungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Auslosung der EM-Vorrunde in Hamburg betroffen. Die Gala in der Elbphilharmonie beginnt am Abend um 18.00 Uhr (RTL, ZDF und Magenta TV), Angaben des Deutschen Fußball-Bundes zufolge soll der Bundestrainer rechtzeitig eintreffen.