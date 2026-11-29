München (dpa/lby) - Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie hat das Rauschtrinken unter Kindern und Jugendlichen in Bayern wieder zugenommen. 1.625 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 19 Jahren wurden im Jahr 2025 wegen Alkoholmissbrauchs stationär versorgt - gut sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders bei den Mädchen und jungen Frauen ist die Entwicklung drastisch, wie die Krankenkasse DAK Bayern der Deutschen Presse-Agentur schilderte.

«Während die Zahl der männlichen Betroffenen um rund drei Prozent auf 848 zunahm, erhöhte sie sich bei den Mädchen um 9,6 Prozent auf 777», erläuterte die Kasse unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Zahlen des Landesamtes für Statistik. Dabei war die Zahl der betroffenen Mädchen 2024 noch um fast zehn Prozent zurückgegangen - und ist somit nun wieder ungefähr auf den Ausgangswert von 2023 zurückgekehrt.

Mittelfristig aber deutlicher Rückgang

Dennoch positiv: Die Fälle von akuten Alkoholvergiftungen beim Nachwuchs lagen zuletzt noch immer rund 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. So waren 2019 noch 4.014 Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe wegen eines akuten Alkoholrausches im Krankenhaus behandelt worden. Bis 2024 sank diese Zahl dann auf 1.532.

«Gerade für Heranwachsende ist ein exzessiver Alkoholkonsum hochgefährlich und mit besonderen Risiken für eine gesunde Entwicklung verbunden», betonte DAK-Landeschef Rainer Blasutto. Für ihn ist die Entwicklung ein deutliches Signal: «Die Trendwende beim jugendlichen Rauschtrinken zeigt, dass Prävention keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dauerhaft notwendig bleibt.» Der Nachwuchs müsse über die Gefahren des Rauschtrinkens aufgeklärt und zu einem Leben mit möglichst wenig Alkohol motiviert werden.