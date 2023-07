Wirecard-Prozess: Ex-Vorständin im Zeugenstand

27-Jähriger von Strömung in Regnitz mitgerissen Gefällt mir Merken Teilen

Ein 27-Jähriger ist in Erlangen in der Regnitz in die Strömung geraten - und wird nun vermisst. Er befand sich am späten Dienstagnachmittag mutmaßlich zum Baden in der Nähe der Wehranlage Wöhrmühle, wie die Polizei am Abend mitteilte.