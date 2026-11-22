München/Dresden/Hamburg (dpa/lby) - Gefühlt wird Wohnen in Bayern immer teurer. Doch im Verhältnis zu den Löhnen stimmt das längst nicht überall, wie Forscher des Ifo-Instituts Dresden und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) errechnet haben. Nicht einmal in einem Drittel der Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns hat sich die Zeit, die man arbeiten muss, um die Monatsmiete für einen Quadratmeter Wohnung zu begleichen, demnach in den vergangenen 20 Jahren deutlich erhöht. Deutlich gesunken ist sie sogar ein bisschen öfter.

«Wer nur auf steigende Mieten schaut, übersieht, dass auch die Einkommen deutlich gestiegen sind», sagt Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden. «Entscheidend ist, ob die Einkommen schneller steigen als die Wohnkosten.»

Insgesamt haben die Forscher in Bayern 88 Landkreise und kreisfreie Städte untersucht. Für acht kreisfreie Städte fehlten ihnen Daten. In den günstigsten musste man 2024 nur etwas mehr als 17 Minuten arbeiten, um die Miete für einen Quadratmeter Wohnfläche aufzubringen. Am anderen Ende der Skala geht es bis auf 41 Minuten pro Quadratmeter nach oben. Das ist zwar ein deutlicher Unterschied – doch den gab es mit praktisch unveränderten Zahlen schon 2004.

Landshuter müssen deutlich länger arbeiten

Es gibt aber auch Gegenden, in denen sich das Verhältnis von Löhnen und Mieten stark verschoben hat. So muss man den Berechnungen zufolge in Landshut (Stadt) knapp 31 Prozent länger für den Quadratmeter arbeiten als vor 20 Jahren. Das ist auch bundesweit der stärkste Anstieg. In Bamberg (Stadt) stieg der Aufwand um knapp 21 Prozent, in Aschaffenburg (Stadt) um gut 20 Prozent. Knapp dahinter folgen der Landkreis Schwandorf und Fürth mit jeweils gut 19 Prozent.

Deutlich billiger ist es unter anderem in Tirschenreuth geworden, wo der Arbeitsaufwand pro Quadratmeter um knapp 19 Prozent sank. Das gilt auch für Starnberg und Freising mit gut 18 Prozent Rückgang, Garmisch und Aschaffenburg mit jeweils 16 Prozent.

Insgesamt finden sich 26 Regionen, in denen der Arbeitsaufwand um mindestens 5 Prozent sank, und 24, in denen er um mindestens 5 Prozent stieg. In 38 hielt sich die Änderung in Grenzen. Dazu zählt auch das für seine hohen Mieten berüchtigte München, wo Löhne und Mieten praktisch im Gleichschritt liefen.

Auffällig ist bei alledem die regionale Verteilung. So gibt es insbesondere im äußersten Süden und äußersten Norden des Freistaats viele Landkreise, in denen der Aufwand sank. Anstiege sind dagegen unter anderem in Mittel- und Unterfranken häufiger zu finden. Zudem sind sie eher in kreisfreien Städten als in Landkreisen zu beobachten.

Basis der Berechnungen waren Miet- und Kaufpreise aus einem Informationssystem der zur Scout24-Gruppe gehörenden Bulwiengesa. Bei Mieten wurden Wiedervermietungswerte für Wohnungen angesetzt. Bei den Löhnen errechneten die Wissenschaftler Nettowerte. Basis war dabei eine unverheiratete Person ohne Kinder. Beim Vergleich auf Kreisebene kann es den Forschern zufolge unter Umständen in Gegenden mit starkem Pendlerverkehr zu Verzerrungen kommen, da die Löhne nach Arbeitsort und nicht nach Wohnort ermittelt wurden.