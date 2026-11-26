München (dpa/lby) - Winterschuhe bleiben in den nächsten Tagen ein guter Begleiter in Bayern, denn in der Nacht zum Freitag kann es auf Gehwegen und Straßen glatt werden. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen heute aber zunächst dichte Wolken über den Freistaat hinweg. Zwischen Alpen und Bayerischem Wald könnte es leicht schneien, mancherorts auch kräftig. Auch in der Oberpfalz dürften sich insbesondere die Kinder über Schnee freuen.

Die Höchstwerte liegen meist zwischen minus zwei und null Grad, im Umfeld von Donau und Inn sowie in einigen Niederungen Frankens bei bis plus eins beziehungsweise plus zwei Grad. In den Kammlagen und auf dem Großen Arber könnte es mit minus fünf Grad empfindlich kalt werden. Auf der Zugspitze sind bis minus sieben Grad möglich. Wer ins Gebirge aufbricht, sollte daher eine warme Jacke anziehen.

Nachts wird es glatt

In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel bedeckt und wird zunehmend trüb. Gebietsweise könnte etwas Schnee fallen. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen minus ein und minus sechs Grad, mancherorts kann es glatt werden.

Am Freitag bleibt es stark bewölkt oder bedeckt, vereinzelt könnten ein paar Schneeflocken fallen. Längere sonnige Phasen sind im Tagesverlauf am ehesten in Unterfranken möglich. Die Höchstwerte dürften zwischen minus zwei und plus zwei Grad liegen. In den Kammlagen und auf dem Großen Arber könnte es um minus fünf Grad geben, in 2.000 Metern um minus fünf Grad und in 3.000 Metern um minus zehn.