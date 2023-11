Wohnungsbrand mit mehreren Zehntausend Euro Schaden

Fürth (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in Fürth sind zwei Menschen verletzt worden und es ist ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Verletzten kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Insgesamt zehn Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht.

Der Brand brach in der Nacht zum Samstag in einem Mehrfamilienhaus aus. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, waren dichter Rauch sowie Flammen im zweiten Obergeschoss des Hauses zu sehen. Das Gebäude wurde evakuiert und mit den Löscharbeiten sowie der Rettung von eingeschlossenen Personen begonnen. Das zweite Obergeschoss war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Brandes war unklar und die Polizei nahm dazu die Ermittlungen auf.