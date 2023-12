Wohnungsunternehmen fürchten 2024 anhaltenden Abwärtstrend

München (dpa/lby) - Der Abwärtstrend im bayerischen Wohnungsbau könnte sich im kommenden Jahr noch beschleunigen. Das fürchtet der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen auf Grundlage einer am Mittwoch in München veröffentlichten internen Umfrage unter seinen Mitgliedsgesellschaften. Demnach haben die gut 500 Unternehmen bereits in diesem Jahr weniger Wohnungen fertiggestellt als 2022. Im nächsten Jahr wollen dann laut Umfrage 40 Prozent der Mitgliedsunternehmen ihre Neubauinvestitionen reduzieren.

Im VdW sind überwiegend sozial orientierte Wohnungsunternehmen Mitglied, darunter 357 Genossenschaften und 108 kommunale Unternehmen. Heuer haben die Gesellschaften nach vorläufigen Zahlen des Verbands rund 4500 Wohnungen gebaut. Das wären knapp 800 weniger als die nach früheren VdW-Angaben 2022 fertig gestellten 5267 Wohnungen. An der Befragung beteiligten sich 152 Unternehmen mit 185 000 Wohnungen.

Als größte Hindernisse für den Wohnungsbau sehen die VdW-Mitglieder demnach die gestiegenen Kreditzinsen ebenso wie die politischen Rahmenbedingungen. Verbandsdirektor Hans Maier warf der Bundesregierung «Förderchaos» rund um die Wohnungsbauförderprogramme der staatlichen KfW-Bank vor.

«Nach dem Stopp für die Förderung des genossenschaftlichen Wohnens Ende November hat es nun auch das Programm für den klimafreundlichen Neubau erwischt», kritisierte er. «Die großen Fragezeichen bei der Zukunft der Förderung sorgen für Planungsunsicherheit.» Diese Kritik bezieht sich auf die von der Berliner Koalition kürzlich beschlossenen Kürzungen im Bundeshaushalt.

Große Unsicherheit herrscht bei den Wohnungsgesellschaften demnach auch in Bezug auf das von der Staatsregierung verkündete Ziel der Klimaneutralität 2040. Der Verband kritisierte auch bei diesem Punkt die Unklarheit über die Berliner Förderprogramme und deren finanzielle Ausstattung. Darüber hinaus bestehe auch Unsicherheit über die politisch gewünschten beziehungsweise geeigneten Energieträger und den Handwerkermangel.

So halten laut Umfrage fast 80 Prozent der befragten Unternehmen die finanzielle Förderung für den Heizungstausch und andere Vorhaben für nicht ausreichend. Knapp zwei Drittel - 63 Prozent - gehen davon aus, dass die Warmmieten wegen energetischer Modernisierungen deutlich steigen werden.