31.12.2023







Wolken und Schauer im Norden, Sonne im Süden

Mit schwachem Regen feiern die Bayern der Vorhersage nach in das neue Jahr hinein. Der Neujahrstag zeigt sich dann zweigeteilt: Nördlich der Donau werden am Montag viele Wolken und einzelne Schauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.