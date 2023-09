Zahl der Strafverfahren in Bayern auf Rekordhoch

Berlin/München (dpa) - Der Deutsche Richterbund warnt angesichts steigender Strafverfahren vor einer Überlastung der Justiz. Die Zahl neuer Verfahren sei vergangenes Jahr mit mehr als 5,2 Millionen Fällen auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Aufwärtstrend setze sich dieses Jahr fort, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn. Ende Juni meldeten die Ermittlungsbehörden fast 850.000 offene Verfahren. Die Zahl der unerledigten Fälle sei gegenüber Juni 2021 um 28 Prozent gestiegen.

In Bayern stieg die Zahl der offenen Strafverfahren laut Richterbund um ein Fünftel auf rund 73.000, in Baden-Württemberg um knapp ein Drittel auf 76.000 und in Nordrhein-Westfalen um mehr als ein Drittel auf 231.000. Am schnellsten sei der Stapel der Strafakten in Hamburg gewachsen: In der Hansestadt seien im Juni rund 36.000 Ermittlungsverfahren anhängig gewesen - 57 Prozent mehr als vor zwei Jahren.

Treiber der Entwicklung seien vermehrte Straftaten nach dem Gesetz zu Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern und mehr Fälle bei Geldwäsche und Kinderpornografie. Laut Richterbund fehlen in den deutschen Staatsanwaltschaften und Strafgerichten 1500 Juristinnen und Juristen. Die Strafjustiz müsse für ihre wachsenden Aufgaben dringend deutlich besser ausgestattet werden, sagte Rebehn. «Eine Justiz nach Kassenlage, die Strafgesetze am Ende nur noch selektiv durchsetzen kann, wäre Gift für das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat.»