Zahlreiche Unfälle wegen Schnee und Eis

Hof (dpa/lby) - Schnee und Eis haben um die oberfränkische Stadt Hof zu zahlreichen Unfällen geführt - ein Mensch wurde leicht verletzt. Viele der verunfallten Fahrer seien am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag für die Wetterverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Verkehrspolizeiinspektion am Donnerstag mit. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Schaden von etwa 150.000 Euro.

Eine 45-Jährige in einem Kleinbus wurde leicht verletzt, als dessen Fahrer bei Marktredwitz versuchte, einen Laster zu überholen, dabei die Kontrolle verlor und mit seinem Fahrzeug gegen den Lkw prallte. Der Fahrer und zwei weitere Menschen, die mit der Frau in dem Kleinbus saßen, blieben unverletzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Bei den restlichen Unfällen leitete die Polizei den Angaben zufolge Bußgeldverfahren ein.