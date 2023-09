Zehn Jahre nach Wembley-Triumph: Doku über den FC Bayern

München (dpa) - Die Fans des FC Bayern können den Champions-League-Triumph von 2013 nochmal in einer Dokumentation bei Amazon Prime Video miterleben. Die sechsteilige Serie «Generation Wembley» ist ab dem 20. Oktober zu sehen. Sie verfolgt den Weg zum ersten Triple in der Vereinsgeschichte des FC Bayern nach. Wie die Münchner am Donnerstag bekanntgaben, hat der deutsche Rekordmeister die Doku selber produziert.

Darin erzählen Protagonisten wie Arjen Robben und Bastian Schweinsteiger, wie sie den Triumph erlebt haben. Sie geben aber auch Einblick in das «Finale dahoam», das der FC Bayern 2012 mit 3:4 nach Elfmeterschießen in München gegen den FC Chelsea verlor und als Antrieb für den Erfolg ein Jahr darauf auffasste.

Zudem beschreiben Wegbegleiter und Kontrahenten wie Alex Ferguson oder Hans-Joachim Watzke ihre Sicht auf den deutschen Rekordmeister.

«Mit dieser Dokumentation wollen wir gemeinsam mit den Fans zehn Jahre danach eine besondere Zeitreise zu einzigartigen Momenten in der Geschichte des FC Bayern unternehmen», erklärte Bayern Münchens Mediendirektor Stefan Mennerich.

Nach Toren von Mario Mandzukic und Arjen Robben hatten die Münchner 2013 Dortmund um den damaligen Trainer Jürgen Klopp im Finale der Königsklasse bezwungen.