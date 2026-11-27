München (dpa/lby) - Bei einem Großeinsatz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung im Münchner Bahnhofsviertel haben Zoll und Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. «Schwerpunktmäßig hat es sich um arbeitsrechtliche Verstöße gehandelt, die dann vom Zoll abgearbeitet wurden. Aus polizeilicher Sicht waren aber auch einige Gesetzesverstöße dabei, unter anderem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz», sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums München, Ralf Kästle. In Summe seien etwa 300 Menschen sowie 60 Gewerbebetriebe kontrolliert worden.

Im Fokus der stundenlangen Aktion am Donnerstagabend standen Gewerbebetriebe wie Friseursalons, An- und Verkaufsgeschäfte sowie Shishabars. Geprüft wurde auch, ob bei Tabakerzeugnissen und anderen Konsumwaren gesetzliche Vorschriften eingehalten wurden. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und unversteuerte Zigaretten, aber auch gefälschte Waren.

Verstöße bei jedem zweiten Betrieb

Nach Angaben des Pressesprechers des Hauptzollamts München, Thomas Meister, konnten die Einsatzkräfte «bei jeder zweiten Gewerbeeinheit einen Verstoß feststellen», vor allem bei Kiosken - «ob es Schmuggelzigaretten waren, ob es jetzt Fälschungen waren oder irgendwelche Potenzhonig-Sorten oder Hautaufhellercremes, die nicht verkauft werden durften». Potenzhonig ist ein in Deutschland illegales Produkt, dem in aller Regel Medikamente beigemischt sind.

Für drei Menschen endete die Kontrollaktion hinter Gittern: Ein Verdächtiger soll mit Marihuana gehandelt haben, bei einem anderen fanden die Beamten Diebesgut. Zudem wurden zwei der Kontrollierten mit Haftbefehl gesucht, einer davon kam ebenfalls ins Gefängnis. Zwei Anzeigen gab es wegen illegaler Prostitution, in einem Fall wird auch wegen Menschenhandels ermittelt. In der Küche einer Tabledance-Bar fanden die Einsatzkräfte Kokain. Außerdem stießen sie auf eine Person, die mehrere Goldmünzen bei sich hatte, die möglicherweise aus einem Callcenter-Betrug stammen.

Insgesamt waren mehr als 430 Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei beteiligt, zudem Feuerwehrleute. Es ist bereits die zweite große Kontrollaktion in diesem Jahr. Bereits im April hatten mehr als 500 Beamtinnen und Beamte zeitgleich mehrere Dutzend Geschäfte in dem Viertel am Hauptbahnhof überprüft.