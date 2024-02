Zu früh in die Schulferien

Memmingen (dpa/lby) - Bei mehreren Flügen sind am Flughafen Memmingen schulpflichtige Kinder angetroffen worden, obwohl keine Ferien sind. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren alle Kinder am Freitag in den jeweiligen Schulen krankgemeldet. Bei zwei Kindern, rumänischen Jungen im Alter von sieben und elf Jahren, wurden darüber hinaus für dieses Schuljahr bereits 26 und 30 Fehltage festgestellt. In allen Fällen werden die Schulbehörden informiert und die Eltern angezeigt, wie es hieß. Verstöße gegen die Schulpflicht können je nach Häufigkeit mit Bußgeldern von bis zu mehreren hundert Euro geahndet werden.