Zu Tränen gerührt: Bayern-Coach Laso zurück in Madrid

Madrid (dpa/lby) - Der Applaus bei seinem Herzensverein Real Madrid rührte Pablo Laso sogar zu Tränen. Vor dem Euroleague-Gastspiel beim Titelverteidiger aus Spanien wurde der Trainer des FC Bayern München minutenlang mit Beifall empfangen geheißen. Von 2011 bis 2022 hatte Laso schließlich die Madrilenen betreut und neben sechs Meisterschaften auch zweimal (2015 und 2018) die Basketball-Euroleague gewonnen.

«Der Applaus für mich vor dem Spiel war sehr emotional, daran werde ich mich noch in vielen Jahre erinnern», sagte Laso nach seiner erster Rückkehr als Trainer nach Madrid gerührt. «Es ist großartig, wenn die Leute deine Zeit hier in guter Erinnerung haben und respektieren, was man geleistet hat.» Applaus hätte Laso aber auch gerne für einen Auswärtssieg bekommen, doch daraus wurde gegen das Spitzenteam nichts.

Die Münchner verloren am Donnerstagabend bei Real Madrid deutlich mit 73:88 (37:42). Mit sechs Siegen und acht Niederlagen bleiben die Bayern im Tabellen-Mittelfeld. «Es war ein hartes Spiel gegen den Euroleague-Champion. Ich glaube, wir haben über zwei, drei Minuten ein bisschen den Rhythmus verloren. So ein Team bestraft das», resümierte Weltmeister Isaac Bonga, der mit 15 Punkten bester Werfer des FC Bayern war.

Auf dem Parkett waren Lasos Spieler lange nicht treffsicher genug. Erst nach knapp vier Minuten gelangen Bonga die ersten Punkte. Dann waren die Münchner im Spiel und lagen nach Treffern aus der Distanz sogar mit 23:19 vorn (10. Minute). Bis zur Pause drehte der Titelaspirant aus Madrid das Spiel aber (37:42).

Der FC Bayern kam dann wieder schlecht in die Partie. Real baute den Vorsprung auf zwölf Zähler (45:57/26.) aus. Die Bayern kämpften sich jedoch zurück und gingen mit einem Sechs-Punkte-Rückstand in den Schlussdurchgang (57:63/30.). Wie stark der souveräne Euroleague-Tabellenführer ist, zeigte sich im vierten Viertel. Schnell setzte sich Real ab (59:77/36.) und entschied die Partie für sich.

«Wir wissen, wie schwierig es ist, gegen ein solches Team zu spielen. Du musst nicht perfekt spielen, aber sie bestrafen jeden Fehler», sagte Laso. «Wir haben zwar nicht viele Fehler gemacht, aber genügend, damit sie gewinnen konnten.» Am Sonntag (15.00 Uhr) geht es für die Münchner in der Bundesliga zuhause gegen ratiopharm Ulm weiter.