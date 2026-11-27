München (dpa) - Schnee, Minusgrade und immer wieder auch Sonne: Bei fast perfekten Bedingungen sind die ersten deutschen Skigebiete in den Wintersportbetrieb gestartet. Auf frischem Neuschnee zogen Skifahrer ihre Schwünge an Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze. Auch im Skiliftkarussell Winterberg im Sauerland liefen erste Lifte. Die meisten Gebiete wollen bis spätestens zu den Weihnachtsferien in Betrieb gehen.

Ein weiter Blick über das Bergpanorama empfing die Skifahrer am Zugspitzplatt. Die ersten warteten schon an der Talstation der Zugspitzbahn, bevor die erste Bahn um 8.30 Uhr zum Gipfel startete. Die Schneehöhe auf der Piste betrage komfortable 40 Zentimeter, die Piste sei griffig, sagte eine Sprecherin. Auch Rodelfans kamen auf ihre Kosten - und das so bequem wie noch nie: Am Familienrodelhang am Zugspitzplatt gibt es jetzt ein Förderband, sodass die Gäste nach der Abfahrt nicht mehr zu Fuß nach oben steigen müssen.

Und auch auf ersten Pisten im Skiliftkarussell Winterberg kurvten die ersten Gäste zu Tal - allerdings vorerst auf technisch erzeugtem Schnee. «Es ist entspannt, es läuft gut an», sagte eine Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland. «Wenn wir uns jetzt etwas wünschen dürfen, wünschen wir uns jetzt ein paar Zentimeter Naturschnee obendrauf.» Der große Ansturm der Skifahrer werde erst zu den Weihnachtsferien erwartet. «Am zweiten Feiertag wollen alle weg vom Weihnachtsbaum.»

Preise, Preise, Preise

Die Gäste müssen sich fast überall auf höhere Preise einstellen. Der Tagesskipass kostet in deutschen Skigebieten nach Angaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS) durchschnittlich 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wer sein Ticket am Vortag online kauft, kann bei der Bayerischen Zugspitzbahn deutlich sparen. Eine Tageskarte kostet am Zugspitzplatt 78 Euro an der Kasse und 70,50 Euro als Online-Ticket am Vortag (Vorjahr: 69 Euro). An der Zugspitze lohnt sich der Vorabkauf auch aus einem anderen Grund: Ist das Tageslimit von rund 4.500 Gästen erreicht, kann es sein, dass man kein Ticket mehr bekommt.

Im italienischen Südtirol beträgt der Preisanstieg bei Seilbahnen dieses Jahr durchschnittlich 3,4 Prozent, wie der Verbraucherverband Altroconsumo berechnet hat.

Skifahren als Premiumsport?

Auch in Österreich müssen Skifahrer tiefer in die Tasche greifen. Wie der Branchenexperte Günther Aigner auf Basis von elf Skigebieten errechnet hat, steigen die Ticketpreise seit Längerem stärker als die Inflation. In den vergangenen zehn Jahren hätten Österreichs Seilbahnen ihre Preise um 62,2 Prozent erhöht, während der Verbraucherpreisindex nur um 41,4 Prozent zugelegt habe, bilanziert er. «Skifahren wird zum Premiumsport.»

Er und andere Fachleute berichten dennoch, dass viele Gäste die Preissteigerungen mittragen und luxuriöse Urlaubserlebnisse im Trend liegen. «Der Klimawandel bedroht den Skitourismus langfristig, und die Leistbarkeit bedroht ihn mittelfristig», meint er.

Regen statt Schnee: Wieder schließt ein Pisten-Skigebiet

Vor allem die Zukunft niedriger gelegener kleinerer Skigebiete bleibt angesichts des Klimawandels ungewiss. Nach 15 Jahren Winterbetrieb wird in dieser Saison am Kolben in Oberammergau die Piste nicht mehr präpariert. Der Sessellift fährt zwar, aber: «Wir geben den Ski- und Schlittenbetrieb mit der technischen Beschneiung auf», teilten die Betreiber mit. Seit der Saison 2019/2020 sei jeder Winter ein «Draufzahlgeschäft» geworden. «Die Niederschläge kommen immer mehr als Regen denn als Schnee.»

In der vergangenen Saison gab es am Jenner im Berchtesgadener Land keinen klassischen Skibetrieb mehr. Die Betreiber reagierten damit nach eigenen Angaben auf die Schneelage der vergangenen Jahre ebenso wie auf die Nachfrage der Gäste - sie sprachen von einer bewussten Zeitenwende.

Heißer Sommer, Kaltstart in den Winter

Gerade nach dem vergangenen heißen Sommer gab es vielerorts Sorge, wie sich die Temperaturen zum Winter entwickeln. Immerhin: zum Saisonstart spielt das Wetter mit. Gleich am Samstag können damit unter anderem im oberbayerischen Alpen-Plus-Gebiet Spitzingsee die ersten Lifte fahren, ebenso im schwäbischen Gebiet Grasgehren, das damit den Start um eine Woche vorzieht.

Am Sonntag starten die Lifte am Söllereck, wie die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen mitteilten. In der nächsten Woche (4. Dezember) folgen unter anderem Fellhorn- und Kanzelwandbahn bei Oberstdorf. Weitere Gebiete folgen, darunter das Sudelfeld und das Brauneck.

Schneekanonen

Fast überall wird künstlich beschneit. Am Skiliftkarussell Winterberg hat man dafür technisch aufgerüstet: Einige Pisten werden mit sogenannten Allwetterschneeerzeugern beschneit. Damit lässt sich Schnee auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt herstellen.

Für normale Schneekanonen braucht es zumindest leichte Minusgrade. Derzeit seien die Bedingungen mit frostiger Kälte und trockener Luft nahezu ideal für die Schneeproduktion, hieß es im Sauerland.

An der Zugspitze setzt man traditionell ausschließlich auf natürlichen Schnee. Zum Präparieren der ersten Pisten nutzt die Zugspitzbahn allerdings alten Schnee: Zum Saisonende wird er in Mulden und an schattigen Stellen in Depots zusammengeschoben, in der Hoffnung, dass ein Teil den Sommer überdauert. Das hat auch dieses Jahr geklappt - obwohl es, so ein Sprecher der Zugspitzbahn, weniger war als nach kühleren Sommern.