Zwei Motorradfahrer in der Oberpfalz tödlich verunglückt

Pressath/Kemnath (dpa/lby) - Bei schweren Verkehrsunfällen in der Oberpfalz sind zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden bei den beiden Unfällen am Samstag auf der Staatsstraße 2665 verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde demnach ein 63 Jahre alter Motorradfahrer am Mittag tödlich verletzt. Ein weiterer 35-jähriger Motorradfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 51-jährige Autofahrer auf der Straße bei Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) zum Überholen angesetzt und war kurz darauf mit den entgegenkommenden Motorradfahrern kollidiert. Auch der Autofahrer kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Eine Stunde später kam auf derselben Straße ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer nach ersten Erkenntnissen die Straße bei Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) und übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer beim Abbiegen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei wurde der 53-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.