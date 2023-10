Zwei neue Wölfe in Wildgehege im Nationalpark

Neuschönau (dpa/lby) - Im Wildgehege des Nationalparks Bayerischer Wald sind zwei junge Wölfe eingezogen. Nach Angaben eines Sprechers stand das Gehege im Tier-Freigelände des Nationalparkzentrums Lusen in Neuschönau seit eineinhalb Jahren leer. Damals war die letzte dort lebende Wölfin gestorben. Die neuen Tiere stammen aus dem Wisentgehege Springe in Niedersachsen.

Die beiden sechs Monate alten Wolfsbrüder seien vor drei Wochen in einen abgetrennten Bereich des Geländes eingezogen, um sich in Ruhe eingewöhnen zu können. Weil es den Tieren rundum gut gehe, seien sie nun in das Hauptgehege umgezogen, so dass sie jetzt von Besuchern beobachtet werden können. Das Wolfsgehege wurde während des Leerstandes modernisiert.

Die Tiere seien jedoch nicht nur als Besuchermagnet wichtig, sondern spielten auch für die Bildungsarbeit eine bedeutende Rolle, sagte Nationalparkleiterin Ursula Schuster. «Wir können hier zeigen, wie die Wölfe leben und welche Stellung sie im Ökosystem haben.»

Auch für das leerstehende Wolfsgehege im Nationalparkzentrum Falkenstein in Ludwigsthal suche der Nationalpark den Angaben nach noch neue Bewohner. Das sei nicht einfach, denn: «Nur noch wenige Zoos und Tiergehege züchten europäische Wölfe, weil nicht sichergestellt werden kann, dass sie an andere Einrichtungen vermittelt werden können.»

Im Nationalpark Bayerischer Wald sind auch freilebende, standorttreue Wölfe angesiedelt.