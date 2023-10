Zwei Schwerverletzte nach Vorfall auf Klinikgelände

Regensburg (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger soll in einer geschlossenen Einrichtung in Regensburg zwei Menschen schwer verletzt haben - darunter ein Kind. Der Siebenjährige sowie ein 63-Jähriger erlitten auf einem Flur in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung des Bezirksklinikums Regensburg Stichverletzungen. Sie kamen zur Behandlung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Ein 27-jähriger Mitarbeiter habe den 14 Jahre alten Patienten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei zog sich der Mann demnach eine Handverletzung zu. Der tatverdächtige Jugendliche kam in Gewahrsam.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Eltern und Kinder der Einrichtung wurden nach dem Vorfall von Kriseninterventionsteams des Rettungsdienstes und der Klinik betreut.