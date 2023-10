Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Senden (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Schwaben sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 22-Jährige sei mit ihrem Wagen bei Senden (Landkreis Neu-Ulm) zunächst auf dem Seitenstreifen gegen eine Mülltonne gefahren und habe dann mutmaßlich versucht, ihr Auto wieder auf die Straße zu lenken, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie die Kontrolle über den Wagen verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, wo sie mit einem Auto eines 55-Jährigen zusammenstieß.

Fahrerin und Fahrer wurden demnach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Experte die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang unterstützen soll.