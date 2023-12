Zwei unangemeldete Demos von Landwirten im Landkreis Neu-Ulm

Weißenhorn/Illertissen (dpa/lby) - In zwei Städten im Landkreis Neu-Ulm haben sich am Wochenende mehrere Hundert Landwirte für Demonstrationen versammelt: In Weißenhorn fuhren am Freitagabend rund 60 Traktoren und Lastwagen durch die Innenstadt und in Illertissen nahmen am Samstagabend rund 250 Menschen mit 50 Traktoren, 40 Autos und einer Sattelzugmaschine teil, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Demonstrationszug in Weißenhorn sei laut Aussagen der Bauern spontan entstanden. Nach einem «konstruktiven Gespräch» zwischen Polizei und Landwirten sei die Demo zu Ende gegangen. Nach der nicht angemeldeten Versammlung samt Ansprache in Illertissen leitete die Polizei Verkehrsmaßnahmen ein. Der Verkehr stockte stellenweise, auch wegen teils «unkooperativen Verhaltens» einiger weniger Traktorfahrer, hieß es. Als Grund gaben die Bauern laut Polizei «die aktuellen politischen Entscheidungen und die daraus resultierenden höheren Kosten» an.

In Bayern waren am Freitag mehrere Hundert Bauern auf die Straßen gegangen, um gegen Pläne der Ampel-Koalition zu demonstrieren. Diese will die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel streichen und zudem die Kfz-Steuer auch für Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen erheben. Auch danach schlossen sich Landwirte den Protesten an.