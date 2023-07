Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf A3 in Unterfranken

Bischbrunn (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf der A3 im Landkreis Main-Spessart sind zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Männer waren am frühen Sonntagmorgen mit einem Transporter von Norden kommend in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen Sattelzug auffuhren. Ihr Wagen blieb auf dem Standstreifen zwischen der Rastanlage Spessart und Marktheidenfeld stehen. Der 22 Jahre Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik; der gleichaltrige Fahrer wurde nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war in südlicher Richtung für eine gute halbe Stunde voll gesperrt.