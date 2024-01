Zwei Verletzte und 100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Nürnberg haben der Bewohner und eine Feuerwehrfrau eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden nach dem Brand am Samstag auf rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer brach in einer Garage aus und griff auf das Dach des Wohnhauses über. Auch ein Auto, das vor der Garage geparkt war, wurde bei dem Brand beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser auf das Nachbarhaus übergreifen konnte. Die beiden Verletzten, der 64 Jahre alte Bewohner und die 36 Jahre alte Feuerwehrfrau, wurden vor Ort medizinisch betreut. Die Ermittlungen zur Brandursache begannen noch am Samstag.