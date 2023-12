Zweitligist Fürth verlängert Vertrag mit Green

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Julian Green um zwei Jahre verlängert. Der Mittelfeldspieler unterschrieb beim fränkischen Fußball-Zweitligisten einen neuen Kontrakt bis Juni 2026 - sein bisheriges Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen. «Julian ist ein sehr wichtiger Pfeiler in unserem Mannschaftsgefüge und ein absoluter Leistungsträger», sagte Fürths Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Mitteilung vom Montag. «Es ist heutzutage etwas ganz besonderes, wenn ein Spieler mit dieser Qualität so viele Jahre für unseren Verein spielt und zeugt von enormer beidseitiger Wertschätzung.»

Green, der in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurde, spielt seit Sommer 2017 bei den Fürthern, für die er seitdem in 182 Pflichtspielen auflief und 33 Tore schoss. Unter anderem sorgten Treffer des gebürtigen Amerikaners dafür, dass die Spielvereinigung 2018 nicht aus der 2. Liga abstieg und drei Jahre später in die Bundesliga aufstieg.

In der gerade abgelaufenen Hinrunde, die Fürth auf Platz fünf beendete, stand Green bei allen seinen 16 Einsätzen in der Startelf - lediglich eine Partie verpasste er wegen einer Gelb-Rot-Sperre. «Ju ist ein eminent wichtiger Spieler für uns. Er war schon vorher auf einem sehr hohen Level, aber ich finde, er hat sich in diesem Jahr nochmal weiterentwickelt», sagte Trainer Alexander Zorniger.

«Ich spüre hier absolute Wertschätzung und das Vertrauen vom Verein, von den Verantwortlichen und von allen hier. Deshalb war es für mich auch keine schwere Entscheidung, dass den bisherigen sechseinhalb Jahren weitere folgen werden», wurde der Profi in der Mitteilung zitiert.