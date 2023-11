17.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Argentinien und Brasilien patzen

Argentinien patzt erstmalig in der WM-Qualifikation. Auch Brasilien enttäuscht und steckt nach dem dritten Spiel in Serie ohne Erfolg in einer Krise. Mann des Abends ist Kolumbiens Spieler Luis Díaz.