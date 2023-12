Arsenal patzt bei Fulham - Liverpool bleibt an der Spitze

London (dpa) - Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp starten als Tabellenführer der englischen Premier League ins neue Jahr. Der FC Arsenal verpasste den Sprung an die Spitze.

Das Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz gab beim FC Fulham eine frühe Führung aus der Hand und verlor das Londoner Stadtduell verdient mit 1:2 (1:1).

In der Tabelle rangieren die Gunners mit 40 Punkten zum Jahreswechsel auf dem vierten Platz und haben einen Zähler mehr als der Fünfte Tottenham Hotspur, der parallel mit 3:1 (1:0) gegen den AFC Bournemouth gewann. Damit führt Liverpool vor dem eigenen Spiel am Montagabend gegen Newcastle United die Tabelle punktgleich mit Aston Villa an. Dritter ist Manchester City mit zwei Zählern weniger.

Fulham beendet Krise

Bukayo Saka schoss Arsenal im Stadion Craven Cottage bereits nach fünf Minuten in Führung. Die Gäste dominierten die Partie zunächst, doch mit dem etwas überraschenden Ausgleich für Fulham durch Raul Jimenez (29. Minute) verlor Arsenal zunehmend die Kontrolle. In der zweiten Hälfte drehte Bobby De Cordova-Reid (59.) das Spiel für Fulham und verpasste den Titelhoffnungen der Gunners damit einen weiteren Dämpfer. Die Londoner hatten drei Tage zuvor bei West Ham United verloren (0:2) und holten aus den letzten drei Spielen im Jahr 2023 nur einen Punkt.

Fulham beendete hingegen vorerst seine Krise. Die Mannschaft um den früheren Arsenal-Keeper Bernd Leno hatte zuvor drei Liga-Spiele hintereinander verloren und dabei kein Tor erzielt. Auch Tottenham feierte einen gelungenen Jahresabschluss. Im eigenen Stadion setzten sich die Spurs dank der Treffer von Pape Sarr (9.), Heung-Min Son (71.) und Richarlison (80.) gegen Bournemouth durch. Das Tor für die Gäste erzielte Alex Scott (84.).