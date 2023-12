Arsenal verpasst Rückkehr an Englands Tabellenspitze

London (dpa) - Ohne den gesperrten deutschen Nationalspieler Kai Havertz hat der FC Arsenal die Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League verpasst.

Die Gunners unterlagen in der englischen Fußballliga dem Londoner Rivalen West Ham United mit 0:2 (0:1) - Tabellenführer bleibt deshalb Jürgen Klopps FC Liverpool, der bereits am Dienstag beim FC Burnley gewonnen hatte.

Tomas Soucek (13.) traf in der Anfangsphase für die Gäste. Das Tor wurde lange vom Video-Assistenten überprüft, weil nicht klar war, ob der Ball bei der Vorlage von Jarrod Bowen im Aus war, doch der Treffer zählte. Die Szene an der Torauslinie erinnerte ein wenig an Japans Tor zum 2:1 gegen Spanien bei der WM 2022 in Katar, das letztlich auch zum Aus der deutschen Nationalmannschaft beigetragen hatte.

Saka und Rice verpassen Chancen zum Ausgleich

Arsenal kam im Anschluss zu Chancen zum Ausgleich wie beim Kopfball von Bukayo Saka, den West-Ham-Torwart Alphonse Areola aber entschärfte (30.). Kurz vor der Pause traf Saka nur den Pfosten (42.). Der Schuss von Declan Rice ging knapp über das Tor (53.). Den nächsten Treffer erzielte dann West Hams früherer Stuttgarter Konstantinos Mavropanos (55.), der einst auch für Arsenal gespielt hatte. Der 26-Jährige war per Kopf nach einer Ecke erfolgreich. Arsenal-Torwart David Raya hielt kurz vor Schluss einen Foulelfmeter von Saïd Benrahma (90.+6).

Havertz hatte im Topspiel am Samstag in Liverpool (1:1) seine fünfte Gelbe Karte gesehen und musste deshalb zusehen.