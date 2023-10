Bach: Vorschlag für weitere Amtszeit nicht einfach verwerfen

Diplomatischer Nagelsmann-Balanceakt - Hummels denkt an 2018 Gefällt mir Merken Teilen

Jetzt will Julian Nagelsmann gleich nachlegen. Gegen Mexiko soll der zweite Sieg auf der US-Tour her. Aber: Der Gegner weckt bittere Erinnerungen. Und in der Heimat wird genau geschaut, wer spielt.