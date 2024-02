Bayern-Basketballer wollen im Pokal ersten Titel der Saison

München (dpa) - In der Prioritätenliste steht der Pokalwettbewerb bei den Bayern-Basketballern sicher nicht an erster Stelle. Der Einzug in die Playoffs der Euroleague und die deutsche Meisterschaft haben für die Münchner größere Bedeutung. Und doch wollen die Bayern den ersten Titel der Saison beim Top Four im heimischen BMW Park an diesem Wochenende gewinnen.

«Ich bin auf jeden Fall heiß. Wir wollen unbedingt den Titel verteidigen», sagte Bayerns Weltmeister Isaac Bonga. Im vergangenen Jahr gewannen die Münchner in Oldenburg den Pokal und retteten damit zumindest teilweise eine ansonsten sehr enttäuschende Saison ohne Euroleague-Playoffs und deutsche Meisterschaft.

Dieses Mal sind die Bayern in der Liga seit zwölf Spielen ungeschlagen und auf Kurs. Und auch in der Euroleague ist der Playoff-Einzug noch möglich. Ein Triumph im Pokal würde «uns einen zusätzlichen Schub für die kommenden Wochen geben», sagte Weltmeister Andreas Obst.

Die Münchner treffen an diesem Samstag (14.00 Uhr/BR-Fernsehen und Dyn) im ersten Halbfinale auf die in der Liga kriselnden Bamberg Baskets. Im zweiten Halbfinale (17.30 Uhr/Dyn) spielen Alba Berlin und der deutsche Meister ratiopharm Ulm gegeneinander. Das Endspiel findet dann am Sonntag (14.00 Uhr/BR-Fernsehen und Dyn) statt.

«Nach der letzten Saison, wo wir keinen Titel geholt haben, sind wir definitiv wieder heiß, einen zu gewinnen», sagte Alba Berlins Weltmeister Johannes Thiemann und meldete damit ebenfalls Ansprüche an. «Und viele von unseren Neuen haben noch nicht so viele Titel gewonnen.»