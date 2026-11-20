München (dpa) - Der FC Bayern München muss für mehrere Monate auf seinen Superstar Harry Kane verzichten. Beim 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln erlitt der Ballon d'Or-Gewinner nach Angaben von Sportvorstand Max Eberl einen Syndesmoseriss. Kane musste nach einem harten Einsteigen des Kölners Joël Schmied schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden.

«Das ist ein Schlag», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany, der in diesem Spiel auch noch Michael Olise verlor. Der französische Offensivstar knickte laut Eberl am Knöchel um und verließ das Stadion nach Informationen von Sky auf Krücken. Zumindest bei Olise gab Kompany nach dem Spiel jedoch eine vorsichtige Entwarnung: Er hoffe, dass es «Michael ab Montag wieder gut geht». Die erste Diagnose lautet Prellung.

Die Bayern werden seit Wochen von zahlreichen Ausfällen wichtiger Spieler geschwächt. Gegen Köln fehlten bereits Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch der marokkanische WM-Star, im Sommer eigentlich als möglicher Kane-Ersatz verpflichtet, fällt noch mehrere Monate aus.

Bayern-Stars nach hartem Einsteigen verletzt

Kane schoss auch in dieser Saison schon wieder zehn Tore in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Am Freitagabend musste sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach einem harten Einsteigen im Strafraum von hinten am linken Bein behandeln lassen. Er humpelte danach in Begleitung der Club-Mediziner vom Spielfeld. Für ihn kam Tom Bischof nach 20 Minuten ins Spiel.

Strammes Programm für den FC Bayern vor Weihnachten

Außer den Offensivspielern fehlen den Münchnern Kapitän und Torhüter Manuel Neuer sowie Außenverteidiger Alphonso Davies. Für die Bayern war das Heimspiel gegen den 1. FC Köln der Auftakt in drei Englische Wochen am Stück. Trainer Vincent Kompany hatte für die kommende Woche zumindest die Rückkehr von Flügelspieler Díaz in Aussicht gestellt.

Das Programm vor Weihnachten hat es für den deutschen Fußball-Rekordmeister in sich. Die Bayern sind in diesem Jahr noch zweimal in der Champions League, einmal im DFB-Pokal und viermal in der Bundesliga gefordert.