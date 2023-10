Beach-Volleyballer Ehlers/Wickler im WM-Achtelfinale

Indien im Kricket-Rausch - und jetzt lockt Olympia Gefällt mir Merken Teilen

Kricket ist in Deutschland eine Nischensportart. In vielen Teilen der Welt ist das anders, wie die WM in Indien gerade zeigt. Nun wollen auch die Olympia-Macher vom Milliarden-Geschäft profitieren.