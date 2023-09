Bericht: James spricht mit US-Stars über Olympia-Teilnahme

Berlin (dpa) - Bei den Olympischen Spielen könnte im kommenden Jahr wieder ein US-Basketball-Team mit vielen Stars um LeBron James auf dem Parkett stehen. Entsprechende Planungen liefen unabhängig vom enttäuschenden vierten Platz für das US-Team bei der Weltmeisterschaft in Asien schon länger, berichtete das Portal «The Athletic».

Der 38-jährige James habe bereits mit anderen Stars wie Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum und Draymond Green gesprochen. Alle hätten ihre Bereitschaft signalisiert, hieß es unter Bezug auf mehrere Quellen aus der Profiliga NBA. Derartige Gerüchte gab es bereits während der Weltmeisterschaft.

Der zweimalige Olympiasieger James, der zuletzt 2012 in London für die Amerikaner auflief, und der bald 35-jährige dreimalige Gold-Gewinner Kevin Durant würden die Spiele 2024 als «letzten Tanz» ansehen. Für den dann 36-jährigen Curry wären es die ersten Spiele. James, Durant und Curry hätten untereinander über eine Olympia-Teilnahme gesprochen. Tatum, Green und Damian Lillard, der ebenfalls seine Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert haben soll, gehörten wie Durant zum Olympiasieger-Team 2021 in Tokio.

Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Asien war die dortige US-Auswahl von Trainer Steve Kerr in Manila im Halbfinale überraschend mit 111:113 am späteren Weltmeister Deutschland gescheitert. Kerr hatte dort jüngere Spieler zur Verfügung, wie vier Jahre zuvor reichte es am Ende nicht zu einer Medaille.