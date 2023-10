Darmstadt bejubelt gegen schwaches Werder ersten Saisonsieg

Party in Rom: Europas Golfstars triumphieren beim Ryder Cup Gefällt mir Merken Teilen

Europas Golf-Fans feiern ihre Ryder-Cup-Helden. Rory McIlroy und Co. entthronen in Rom die Titelverteidiger aus den USA. Der Wirbel um den Kappen-Ärger im US-Team hält an.