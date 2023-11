DFB-Auswahl mit Trapp im Tor gegen die Türkei

Berlin (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Test gegen die Türkei auf Kevin Trapp im Tor und überraschend auf Kai Havertz als linker Verteidiger.

Der 24-Jährige vom FC Arsenal übernimmt den Platz in der Viererkette, in der am Samstagabend (20.45 Uhr/RTL) zudem Antonio Rüdiger, Jonathan Tah sowie Benjamin Henrichs auf rechts in der Startelf beginnen. Der Frankfurter Trapp ersetzt Stammtorhüter Marc-André ter Stegen, der wegen Rückenproblemen für die beiden Spielen gegen die Türkei und am Dienstag in Wien gegen Österreich abgesagt hat.

In der Mittelfeldzentrale spielen Kapitän Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich, davor Florian Wirtz und Julian Brandt. Als Stürmer laufen Niclas Füllkrug und Leory Sané auf.

Die deutsche Startelf: Trapp - Henrichs, Tah, Rüdiger, Havertz - Kimmich, Gündogan - Wirtz, Brandt - Sané, Füllkrug