12.10.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

DFB-Training ohne leicht erkälteten Kimmich

Joshua Kimmich hat nicht am Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen können. Der 28 Jahre alte Profi des FC Bayern München hat eine leichte Erkältung und setzte deshalb bei der Übungseinheit in Foxborough am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) aus.