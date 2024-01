Djokovic in Melbourne im Schongang ins Viertelfinale

Melbourne (dpa) - Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Novak Djokovic bei den Australian Open immer besser in Schwung. Im Achtelfinale deklassierte der Titelverteidiger in Melbourne den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:0, 6:0, 6:3 und zeigte dabei seine bislang beste Turnierleistung in diesem Jahr.

Djokovic benötigte lediglich 1:44 Stunden für seinen ungefährdeten Sieg. Mannarino waren die Strapazen nach drei Fünf-Satz-Siegen in den Partien zuvor deutlich anzumerken.

«Die ersten beiden Sätze waren die besten, die ich seit langer Zeit gespielt habe», sagte Djokovic nach seiner beeindruckenden Leistung. «Es war alles in allem eine großartige Vorstellung», sagte der zehnmalige Melbourne-Sieger. «Ich bin gesundheitlich und sportlich auf einem sehr guten Weg», sagte Djokovic, der sich zu Beginn des Turniers mit einer Erkältung herumgeplagt hatte.