Draisaitl-Treffer zu wenig für Oilers

New York (dpa) - Das 13. Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die nächste Niederlage der Edmonton Oilers in der NHL nicht verhindert.

Nach dem 1:0 durch den Kölner schon in der zweiten Minute kassierten die Oilers noch drei Gegentore im zweiten Drittel und verloren gegen die New York Islanders 1:3. Für die Oilers war es nach ihrem Zwischenhoch mit acht Siegen in Serie nun bereits wieder die dritte Partie ohne positives Resultat.

Auch Tim Stützle und JJ Peterka konnten ihre Scorerpunkte nach Niederlagen nicht genießen. Die Buffalo Sabres um Peterka kassierten gegen die Columbus Blue Jackets sogar neun Gegentreffer und unterlagen 4:9. Die Fans forderten im Anschluss die Entlassung von Trainer Don Granato. Stützle verlor mit den Ottawa Senators trotz einer 3:0-Führung noch 3:4 gegen die Arizona Coyotes.

Lukas Reichel dagegen erzielte nach schweren Wochen sein drittes Saisontor und feierte mit den Chicago Blackhawks ein 3:2 gegen die Colorado Avalanche. Der Stürmer war zwischenzeitlich aus dem Kader geflogen und musste sich im Training neu für die beste Angriffsreihe empfehlen. Sein Ausgleich zum 2:2 folgte auf eine schöne Vorarbeit von Ausnahmetalent Connord Bedard.