Eagles starten mit Sieg, 49ers und Packers sehen gut aus

Foxborough (dpa) - Super-Bowl-Teilnehmer Philadelphia Eagles ist mit einem Sieg in die neue NFL-Saison gestartet. Bei den New England Patriots holte das Football-Team um Quarterback Jalen Hurts am Sonntag ein 25:20. Titelverteidiger Kansas City Chiefs hatte am Donnerstag zum Auftakt überraschend zu Hause gegen die Detroit Lions verloren (20:21).

Einen guten Eindruck am ersten Spieltag machten neben den San Francisco 49ers (30:7 gegen die Pittsburgh Steelers) auch die Green Bay Packers mit einem 28:20 gegen die Chicago Bears. Jordan Love als Quarterback-Nachfolger von Aaron Rodgers kam auf drei Touchdown-Pässe. Rodgers spielt mit den New York Jets in der Nacht zu Dienstag gegen die Buffalo Bills sein erstes NFL-Spiel im neuen Trikot. Die Miami Dolphins mit Quarterback Tua Tagovailoa setzten sich 36:34 bei den Los Angeles Chargers durch.

Auch für den Stuttgarter Jakob Johnson begann die Saison mit einem Erfolg. Gegen die Denver Broncos holten seine Las Vegas Raiders ein 17:16. Die Raiders verbauten damit dem neuen Broncos-Trainers Sean Payton als Chef von Quarterback Russell Wilson einen guten Start.