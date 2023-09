03.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

«Er kann alles»: DBB-Team erwartet Phänomen Doncic

Superstar in der NBA, Sportheld in Slowenien: Luka Doncic ist bei der Basketball-WM in aller Munde. Das deutsche Team hat mit dem Profi der Dallas Mavericks bereits Erfahrungen gemacht.