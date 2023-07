Euphorischer Empfang für Vingegaard in Dänemark

Kopenhagen (dpa) - Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard ist von unzähligen Menschen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen begeistert empfangen worden.

Viele trugen Gelbe Trikots oder schwenkten Dänemark-Fahnen, als der 26-Jährige am Nachmittag auf dem Rathausplatz eintraf, berichtete der dänische Rundfunksender DR. Die Polizei twitterte Fotos, auf denen ein dicht besetzter Rathausplatz zu sehen war. Der Verkehr werde wegen der großen Menschenmassen umgeleitet, hieß es in der Mitteilung.

In seiner Dankesrede im Rathaus betonte Vingegaard, wie wichtig es gewesen sei, an sich selbst zu glauben. Er wolle damit Kinder in ganz Dänemark inspirieren, ebenfalls an sich zu glauben, sagte er laut DR. Zu seinem Empfang war unter anderem Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gekommen. Am Donnerstag will der Rad-Champion in seiner Heimatstadt Glyngøre im westlichen Jütland weiterfeiern. Dort werden laut Nachrichtenagentur Ritzau bis zu 25.000 Menschen erwartet.