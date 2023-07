25.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







FC Bayern verleiht Torwart Nübel zum VfB Stuttgart

Dass der FC Bayern Alexander Nübel an den VfB Stuttgart ausleiht, hatte sich abgezeichnet. Nun ist der Vertrag unterschrieben. Der Torhüter will sich in der Fußball-Bundesliga neu beweisen.