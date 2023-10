Feuriger Abend in Athen: Oranje unter Druck

Athen (dpa) - Die bislang letzte Europameisterschaft in Deutschland ist in den Niederlanden so etwas wie Kulturgut. Angeführt von Marco van Basten und Ruud Gullit stürmte die Elftal 1988 zum EM-Titel, ein prestigeträchtiger Halbfinalerfolg gegen den Erzrivalen aus dem östlichen Nachbarland inklusive. Die Namen der Fußball-Helden von damals kann noch heute fast jedes Kind in den Niederlanden im Schlaf aufzählen.

Wenn im kommenden Jahr in Deutschland wieder eine EM ausgetragen wird, wollen die Niederländer erneut für Furore sorgen - falls sie denn überhaupt dabei sind. Denn drei Spieltage vor dem Ende der Qualifikation liegt das Oranje-Team in der Gruppe B lediglich auf Platz drei. Das würde den komplizierten Weg über die Playoffs bedeuten. Der Druck auf die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman vor der Partie beim Tabellenzweiten Griechenland an diesem Montag (20.45 Uhr) ist deshalb groß.

«Griechenland hat sicher Blut geleckt. Es wird eine hitzige Atmosphäre. Wir wissen, was auf uns zukommt», sagte Koeman vor der Partie in Athen. Holen die Niederländer einen Punkt, haben sie es wegen des klaren 3:0 gegen Griechenland im Heimspiel in der eigenen Hand, sich das Deutschland-Ticket zu sichern. Siege in den beiden im November anstehenden Begegnung gegen die bereits ausgeschiedenen Teams aus Irland und Gibraltar würden dann für die direkte Qualifikation reichen.

Wichtige Spieler fehlen

Doch erst einmal gilt es im Hexenkessel von Athen zu bestehen. Und das mit einem Team, in dem viele wichtige Spieler fehlen. So stehen Koeman Stützen wie Frenkie de Jong (FC Barcelona), Cody Gakpo (FC Liverpool) oder Matthijs de Ligt (Bayern München) wie schon zuletzt beim 1:2 gegen Frankreich nicht zur Verfügung. Kapitän Virgil van Dijk gibt sich dennoch zuversichtlich. «Wenn wir zur EM wollen, dann müssen wir da punkten», sagte der Abwehrchef vom FC Liverpool. «Und dafür werden wir alles tun.»

Dabei mithelfen kann aller Voraussicht nach auch Wout Weghorst. Der Stürmer von 1899 Hoffenheim musste gegen Frankreich verletzt raus, konnte beim Abschlusstraining vor dem Abflug nach Griechenland aber wieder mitwirken. Mit seiner Mentalität und Emotionalität könnte Weghorst in Athen zu einem wichtigen Schlüssel werden, um eine erneute Enttäuschung zu vermeiden.

Denn schon die EM 2016 und die WM 2018 fanden ohne die Niederlande statt. Bei der EM 2021 gab es im Achtelfinale ein ernüchterndes 0:2 gegen Tschechien. Bei der WM im vergangenen Jahr scheiterte das Oranje-Team zwar erst im Viertelfinale am späteren Weltmeister Argentinien. Wirklich überzeugen konnte die Mannschaft unter Louis van Gaal in Katar aber nicht. Es wird daher mal wieder Zeit für ein begeisterndes Turnier. So wie 1988, als Gullit und van Basten im Finale gegen die damalige UdSSR trafen und Oranje zu den Königen von Europa machten.