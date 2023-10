FIA untersucht Hamilton-Verhalten nach Ausfall in Katar

Irlands WM-Fluch hält an: Kein Happy End für Legende Sexton Gefällt mir Merken Teilen

Irlands Rugby-Auswahl hatte es noch nie in ein WM-Halbfinale geschafft. Diesmal galt das Team als Mitfavorit - aber die WM-Misere dauert an. Ein Rekord-Profi geht unvollendet in Rente.