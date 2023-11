09.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Hannover-Burgdorf bezwingt Rekordmeister Kiel

Der THW Kiel tut sich in der Handball-Bundesliga weiter schwer. In Hannover gibt es schon die fünfte Saisonniederlage. In der Tabelle fällt der Club auf Rang sieben zurück.