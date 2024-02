Johnson: Mahomes und Chiefs erinnern an Patriots mit Brady

Las Vegas (dpa) - Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson sieht die Kansas City Chiefs bei einem weiteren Sieg im Super Bowl auf dem Weg zur Dominanz der New England Patriots und findet Vergleiche mit der Ära Tom Brady in Ordnung.

Sollten die Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes in der deutschen Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers gewinnen, wäre es der dritte Triumph im Super Bowl binnen fünf Jahren für das Team. Brady holte zwischen 2002 und 2019 sechs Super Bowls mit den Patriots. Dazu kommt der Sieg 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers.

«Niemand kann Patrick Mahomes sein Genie und seine Fähigkeiten als Quarterback in Abrede stellen. Er hat einfach zu viele Jahre wieder und wieder unter Beweis gestellt, dass, wenn die Chips fallen und er das Ding machen muss, dann zaubert er irgendein Spielzug aus seinem Kasten und benutzt seine verschiedenen Tools», sagte Johnson der dpa. «Seine Mobilität, seine Fähigkeit Angriffe zu verlängern und Travis Kelce zu finden, das ist einfach ungeschlagen.»

Die Vergleiche mit Brady, mit dem Johnson in seinem ersten Jahr in der NFL bei den New England Patriots zusammenspielte, findet er deswegen nachvollziehbar. «Das erinnert schon an TB12, aber wir werden sehen, wie die Reise weitergeht. Es ist eine Riesenchance für die Chiefs, ihre Legacy zu vergrößern und zu zementieren.»

Der Stuttgarter Johnson spielte in den vergangenen beiden Jahren für die Las Vegas Raiders. Seine Zukunft in der NFL ist offen.